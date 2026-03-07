Bakan Yumaklı gıda krizi söylentilerini yalanladı: Hazırlıklıyız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin yaşanan krizler nedeniyle herhangi bir gıda sorunu yaşamadığını belirtti.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede ve dünyada yaşanan son krizler nedeniyle gıda ve gübre arzında sıkıntı oluştuğuna dair söylentilere açıklık getirdi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"DÜNYA GENELİNDEKİ KRİZLERİ TAKİP EDİYORUZ"

Dün Rusya-Ukrayna savaşı vardı, Suriye'de iç savaş vardı. Bunlar konuşulurken birden Venezuela konuşuldu, sonrasında İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş konuşuluyor. Bunların dünya ticareti için veya bizim sektörü ele alırsak, tarım ve gıda anlamında bütün dünyada bunların serbestçe dolaşımına nasıl etki ettiğini hep birlikte müşahade ediyoruz.

"NE GIDADA NE DE GÜBREDE SIKINTIMIZ YOK"

Bizler, bu risklerin ortaya çıkma ihtimalinden beri hazırlık içerisindeyiz. Gıda anlamında zaten herhangi bir problemimiz yok. Tam ekim döneminde, bitkilerin gelişim döneminde, gübre konusunda herhangi bir sıkıntımız olmadığını, buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Hatta arzı artırma adına, gerekli tedbirleri alıyoruz. En son dün gece bazı ülkeler için uyguladığımız gümrük vergisi oranlarını sıfırladık. Bu anlamda ülkemize arzın çok hızlı gelmesini sağlıyoruz.



