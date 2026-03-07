AYM'de başkanvekilliği seçimi: Gökcan'ın görev süresi doluyor
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak başkanvekilliği için 10 Mart'ta seçim yapılacak. Gökcan'ın görev süresi 23 Mart'ta sona erecek.
AYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart'ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa'nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca başkanvekilliği için Genel Kurul'da seçime gidilecek.