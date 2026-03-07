Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde sahaya 4 değişiklikle çıktı. Galatasaray yönetimi, deplasmana gelen sarı-kırmızılı taraftarlara iftar verirken, ayrıca atkı dağıttı. Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmaya üzerinde 8 Mart Kadınlar Günü için özel yapılan tişörtlerle çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde sahaya 4 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre değişiklik yaptı. Buruk; Sacha Boey, Eren Elmalı, Wilfried Singo ve Noa Lang'ın yerine Ismail Jakobs, Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı ve Mario Lemina'ya görev verdi.

Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, 2 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılılarda, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai derbiye 11'de başladı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalyan ekibi Juventus karşı 11'de görev alan iki futbolcu daha sonraki lig ve kupadaki Corendon Alanyaspor müsabakalarında oynamamıştı. Bu karşılaşmalarda Abdülkerim Bardakcı dinlendirilirken, Roland Sallai ise hafif sakatlığından dolayı kadroya alınmamıştı.

En son Juventus mücadelesinde kadroda bulunan fakat oynamayan Yunus Akgün de 2 maç sonra 21 kişilik kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar derbiye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torriera, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Noa Lang, Mauro Icardi ve Yunus Akgün bekledi.

Galatasaray yönetimi, deplasmana gelen sarı-kırmızılı taraftarlara iftar verirken, ayrıca atkı dağıttı.

Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı derbide

Galatasaray taraftarı, derbide takımını yalnız bırakmadı. Taksim Gezi Parkı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, üst arama ve bilet kontrolünün ardından stadyuma giriş yaptı. Deplasman tribününde yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftarlar yer aldı. Galatasaraylı taraftarlar, derbi öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmaya üzerinde 8 Mart Kadınlar Günü için özel yapılan tişörtlerle çıktı.


