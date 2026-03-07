Dur ihtarına uymayan cipten 33 bin 400 sentetik ecza ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan cip, takip sonucu yakalandı. Cipte yapılan aramada 33 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda İstanbul'dan Akyazı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, şüpheli S.K. (31) yönetimindeki cipi Anadolu Otoyolu'nda durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçtı.

Araç, polisin takibi sonucu Akyazı ilçesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 33 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., tutuklandı.

Öte yandan Erenler ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (30) ile E.A. (42) yakalandı. T.A.'nın 10 yıl, E.A.'nın ise 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

İki firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)



