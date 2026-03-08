Aylıkla ödül listesinde yer almasına karşılık vefat eden öğretmenin ödül ücreti varisine ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve 46520345 sayılı görüş yazısında; "Adı geçenin, ödül almasının uygun görüldüğü 26.01.2022 tarihinden önce vefat etmesi nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 inci maddesinin 2 inci paragrafında yer alan; "Memurlara, ... Üstün Başarı Belgesi verilenlere merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 üne kadar ödül verilebilir." hükmü gereğince varisinin ödülünden yararlanamayacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR