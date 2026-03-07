Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Son döneme damga vuran isim: Erzurumlu iş adamı Mehmet Aca

Son döneme damga vuran isim: Erzurumlu iş adamı Mehmet Aca

Yardımsever kimliği ile tanınan iş adamı Memet Aca, hep yatırımları hem de sosyal yardımlarıyla Erzurumluların gurur oldu.

İş hayatına küçük yaşlardan atılan adeta tırnaklarıyla kazıyarak iş hayatında önemli bir yer edinen Mehmet Aca, sayısız insana sağladığı iş imkanı ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine de önemli kaykılar sağlıyor.

İstanbul ve Erzurum'daki faaliyetleriyle dikkatleri üzerine eken iş adamı Memet Aca, son olarak memleketi olan Erzurum'daki otel yatırımıyla memleketinin kalkınmasına da katkıda bulunan Aca, siyaset, bürokrasi, iş dünyası, gazeteci çevresi ile yakın dostlukları pekiştiren saygın ve mütevazi bir profil çiziyor.

Aile hayatında iyi bir eş ve baba olmasının yanı sıra çocukları da çok seven Aca onlar ile da iyi ilişkiler geliştirmesiyle dikkat çekiyor.

Son dönemde ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımlarla hayırsever kimliği içön plana çıkan Memet Aca, bu yardımların aralıklıksız süreceğini belirtirken "Peygamber Efendimiz 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyor. Biz hep buradan hareket ile ihtiyaç sahiplerine yardım ettik. Elimizden geleni yaptık. Bu ahlak ile ahlaklandık. Bundan böyle de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanıyor.

Kültürel etkinliklere de önem veren iş adamı Mehmet Aca, çeşitli etkinliklere katılmanın yanı sıra bir çok etkinliğe verdiği katkıyla da biliniyor.

Geleceğin Türkiye'sinin inşasında herkesin üzerine büyük görevler düştüğünü söyleyen iş adamı Memet Aca, bundan böyle de gerek yaptığı yatırımlar ile gerekse sosyal projeler ile büyümeye katkı sağlamaya çalışacaklarının altını çiziyor.


