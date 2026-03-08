2030'da çifte Ramazan: 36 gün oruç tutulacak

Ramazan ayı 2030 yılında iki defa başlayacak. İlk ramazan 5 Ocak 2030'da başlayıp aynı yıl içinde sona ererken, ikincisi ise 26 Aralık 2030'da başlayıp 2031'de tamamlanacak.

Böylece aynı yılda ilkinde 30, ikincisinde ise 6 gün olmak üzere toplam 36 gün oruç tutulacak.

"Bu döngü 32-33 yılda bir gerçekleşecek"

Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, hicri takvime göre 32-33 yılda bir ramazanın aynı yılda iki kez başladığını söyledi.

Bunun hicri takvimin her yıl 10-11 gün ileri gelmesinden kaynaklandığını belirten İşlek, "Bu şekilde bütün aylar miladi takvimi dolaşıyor. 2030 yılında ramazan ayı 5 Ocak'ta başlayacak ve 30 gün oruç tutulacak. Sene bitmek üzereyken 26 Aralık'ta tekrar ramazan başlayacak ve 6 günlük bir oruç tutulacak. Dolayısıyla 30 gün senenin başında, 6 gün senenin sonunda olmak üzere bir yılda 36 gün ramazan orucu tutacağız." dedi.

Ramazanın aynı yılda iki kez başlamasının sadece 2030 yılına has olmadığını bildiren İşlek, "Daha geriye gittiğimizde 1900, 1932, 1964 ve 1997'de de ocak ve aralık aylarında ramazan gelmiş ve bu senelerde iki ramazan başlangıcı olmuş. En son 2035 yılına kadar hesaplamalarımızı yaptık ancak takribi olarak 2062-2063 yılında da bu döngü tekrar edecek. Daha sonra da bu döngü 32-33 yılda bir gerçekleşecek." bilgisini paylaştı.

İşlek, Diyanet İşleri Başkanlığının "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" web sayfasında 1900 ile 2035 yılları arasındaki tüm dini günlerin listesinin erişime açık olduğunu kaydetti.