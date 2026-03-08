Sirenlerin ardındaki kadın gücü: Antalya 112'de 3 kadın, tek hedef!

Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sirenlerin ardındaki kadın gücü: Antalya 112'de 3 kadın, tek hedef!

Antalya 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan 16 yıllık sağlık çalışanı Gülser Akıtürk, ambulans ileri sürüş eğitimleriyle donanmış bir şoför olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesleğindeki "kadın şoför" algısını ve yaşadığı zorlukları anlattı. Ambulansın arka kabininde hayata tutunmaya çalışan hastalar için zamanla yarışan Akıtürk, Doktor Ela Zülal Karatoy ve ATT Hatice Yılmaz ile oluşturdukları güçlü kadın ekibiyle, toplumsal ön yargılara rağmen başarıyla görev yapıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mart 2026 09:58, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 10:09
Yazdır
Sirenlerin ardındaki kadın gücü: Antalya 112'de 3 kadın, tek hedef!

Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde 3 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Gülser Akıtürk (36), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesleğini ve yaşadıklarını anlattı. 2 kadın meslektaşıyla aynı ambulansta görev yapan Akıtürk, direksiyona geçince saniyelerle yarıştıklarını söyledi.

Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan ambulans şoförü Gülser Akıtürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesleğinin zorluklarını ve deneyimlerini anlattı. 16 yıllık sağlık çalışanı, 3 yıllık ambulans şoförü Akıtürk, ambulans kullanmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Ambulans şoförlerinin özel eğitimler aldığını belirten Akıtürk, "Zaten ehliyetimizin olması gerekiyor. Bunun yanında dönem dönem ambulans ileri sürüş eğitimleri alıyoruz. Direksiyon başına geçtiğimizde saniyelerle yarışıyoruz. Çünkü arka kabinde hayata tutunmaya çalışan bir hasta ve onu bekleyen ailesi var" dedi.

'ÖNYARGILARLA KARŞILAŞIYORUZ'

Görev sırasında zaman zaman ön yargılı yaklaşımlarla karşılaştıklarını belirten Akıtürk, "'Kadın ambulans kullanabilir mi' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bazen ambulansa yol vermeyen ya da içeride hasta olup olmadığını sorgulayan kişiler de olabiliyor. Ama direksiyon başına geçtiğimde sadece kadın olarak değil, işini bilen bir sağlık çalışanı olarak oturuyorum" diye konuştu. Doktor Ela Zülal Karatoy (25) ve acil tıp teknisyeni Hatice Yılmaz (40) ile aynı ekipte görev yapan Akıtürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplumda kadına yönelik şiddetin sona ermesi temennisinde bulundu.

'OLAY YERLERİ ÇOK STRESLİ OLABİLİYOR'

Akıtürk ile 10 yıldır birlikte çalışan ve aynı ambulansta görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Hatice Yılmaz, "Olay yerine gittiğimizde ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. Olay yeri genelde çok yoğun ve stresli oluyor. Müdahalemizi yaptıktan sonra hastayı ambulansa alıp en kısa sürede hastaneye ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

'KADINLAR HER ŞEYİ BAŞARABİLİR'

Ambulanstaki ekipte görev yapan Doktor Ela Zülal Karatoy da meslekte ve ekipte henüz 5'inci ayında olduğunu belirterek, "112'de hasta size gelmiyor, siz hastanın ayağına gidiyorsunuz. Kadın olarak 'zor olur' diyenlere inat bütün kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber