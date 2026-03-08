'Kiralık maganda' kendi suçunu kaydetti, polisten kaçamadı!

Olay, 3 Mart Salı günü saat 00.00 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı sokağa gelen kar maskeli 1 kişi, silahla havaya 4 el ateş açtı. O anları cep telefonuyla da kayda alan şüpheli ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayın ardından mahalle sakini Yılmaz K.'nin (48) ihbarı üzerinde polis ekipleri çalışma başlattı. Sokakta yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin sokaktan önce yaya olarak uzaklaştığını ardından da 34 TJH 06 plakalı taksiye binerek kaçtığını tespit etti. Şüphelinin izini Gaziosmanpaşa'ya kadar süren polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheli Abdulmetin K.'yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'İŞİ 30 BİN LİRAYA ALDIM AMA PARAYI ALAMADIM'

Gözaltına alınan Abdulmetin K.'nin polise verdiği ilk ifadede 30 bin liraya işi aldığını ancak olaydan sonra parayı alamadığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sollaması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.