'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilginin yoğun olduğunu açıkladı. Bakan Kurum, ilk 5 günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldığını belirterek, projeyle asgari ücretli ve evi olmayan ailelerin aidatın altında bir bedelle ev sahibi olmasının hedeflendiğini söyledi. Başvuruların 19 Aralık 2025'te sona ermesinin ardından, hak sahibi belirleme kura çekilişlerinin 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine vatandaşlardan yoğun ilgi var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi için 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için, "İlk 5 günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı, yaklaşık 3 milyon diyebiliriz" dedi.

EVİ OLMAYAN ASGARİ ÜCRETLİ AİLEMİZ EV SAHİBİ OLSUN

Açıklandığı günden itibaren milletin projeyi benimsediğini ifade eden Kurum, "Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız aidatın da altında bir bedelle ev sahibi olabilecekler" dedi. Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu örnek bir proje olsun istiyoruz. Deprem gerçeğini görüyor, bunu bertaraf edecek sağlam, yaşanabilir kentleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut yaptık, alnımızın akıyla teslim ettik. Biz istiyoruz ki asgari ücret alan evi olmayan bir ailemiz ev sahibi olsun. Vatandaşımız projemize ilgi gösterdi, biz de o teveccühü boşa çıkarmayacak adımlarımızı atacağız."

KURA ÇEKİLİŞLERİ 29 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Yüzyılın Konut Projesi için 19 Aralık 2025'te başvuruların sona ermesi ile noter huzurunda çekiliş süreci başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 500 bin konut teslimatlarının, hak sahibi belirleme kuralarının tamamlanmasının ardından 2027 Mart itibarıyla başlayacak.

