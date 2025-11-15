Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi

İstanbul'da bulunan ihracatçılar, yılın 10 ayında kimya sektöründen hazır giyime, otomotiv endüstrisinden meyve sebzeye kadar 25 ayrı sektörde ürettiği 79,3 milyar dolarlık ürününü dünyanın 232 noktasına ulaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 15:15
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbullu şirketler yılın 10 ayında 25 sektörde 79 milyar 328 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul'dan geçen yılın aynı döneminde 76 milyar 284 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Böylece İstanbul'un ihracatı bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında yılın 10 ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 15 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu

Bu sektörü 9,3 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 7,5 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü, 7,2 milyar otomotiv endüstrisi ve 6,1 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

Yılın 10 ayında demir ve demir dışı metaller 5,4 milyar dolar, mücevher sektörü 4,7 milyar dolar, makine aksamları 3,2 milyar dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 3,1 milyar dolar, tekstil ve ham maddeleri ise 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 1,6 milyar dolarla ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör oldu.

İhracat artışında bu sektörü 602,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 520,3 milyon dolarla mücevher, 262,5 milyon dolarla çelik, 236,8 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü takip etti.

En büyük pazar Almanya

Ocak-ekim döneminde İstanbullu şirketler en fazla ihracatı 6,5 milyar dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'yı 4,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, yaklaşık 4 milyar dolarla ABD, 3,7 milyar dolarla İtalya, 3,4 milyar dolarla İspanya izledi.

Bu dönemde, İstanbul'da bulunan ihracatçılar ürünlerini dünyanın 232 noktasına ulaştırdı.

