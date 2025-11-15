TBMM'de yoğun hafta: Vergi, kira geliri ve turizm cezaları masada
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele devrildi: 1 ölü

Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışmalar sırasında iskele devrildi. Kaza sırasında 5 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden Selahattin Erdoğan(44), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
15 Kasım 2025 23:05, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 08:46
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele devrildi: 1 ölü

Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında eksi 6'ncı katta iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İskelenin devrildiği anlarda çalışma yapan 3 işçi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 işçi iskele parçalarının altında kaldı. Yaralı 2 işçi itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı. İşçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Selahattin Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'İSKELENİN DEVRİLMESİ SONUCU 5 ARKADAŞIMIZ ETKİLENDİ'

Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Şantiyede beton dökülürken, kalıbın açılması neticesinde iskelenin devrilmesi sonucu 5 arkadaşımız etkilendi. Bu arkadaşlarımızdan 3'ünü yürüyerek merdivenlerden aldık, 2 arkadaşımızı da sedye üstünde aldık ve şu an herhangi bir arkadaşımız olay yerinde kalmadı. 5 arkadaşımızın da sağlık durumu iyi. Sağlık ekiplerimiz de burada. Şu an itibarıyla bir problem kalmadı, çok şükür 5 arkadaşımızın da hayati tehlikesi yok ve bir sağlık problemi yok. Yaralı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sadece iskelenin devrilmesi söz konusu, herhangi toprak kayması ya da çökme yok" şeklinde konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "15.11.2025 Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan metro şantiye alanında göçük meydana gelmiştir. Olayın ardından bölgeye çok sayıda Emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilmiştir.

Olayda iki işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılmıştır. Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

'TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ'

Olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir" dedi.

