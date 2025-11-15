A Milli Takımımız Bulgaristan'ı 2-0 yendi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk etti.

Ay- Yıldızlılar rakibini 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 84.dakikada Chernev (kendi kalesine) attığı gollerle 2-0 yendi.

Milliler bu sonuçla 2026 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti. Grubun son maçında A Milli Takımımız, 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.