A Milli Takımımız Bulgaristan'ı 2-0 yendi
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 yendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 22:15, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 22:16
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk etti.
Ay- Yıldızlılar rakibini 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 84.dakikada Chernev (kendi kalesine) attığı gollerle 2-0 yendi.
Milliler bu sonuçla 2026 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti. Grubun son maçında A Milli Takımımız, 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.