Doğu Anadolu'nun en büyük toplu sera alanı kuruluyor

Erzincan'da Valilik öncülüğünde Doğu Anadolu'nun en büyük toplu sera alanı kurulacak.

15 Kasım 2025 09:38
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzincan Belediyesi ve İl Özel İdaresinin ortak çalışmasıyla yürütülen Toplu Sera Bölgesi Projesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük toplu sera alanı olma özelliğini taşıyor.

Kentte 32 yatırımcı tarafından 350 dekar alana kurulan seraların yüzde 95'i tamamlandı.

Proje tamamlandığında seralarda 9 ay süresince üretim yapılacak ve sezonda yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlanacak.

"Bazı seralarımızda ilk güzlük dikimler de yapıldı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Toplu Sera Bölgesi Projesi'nin tamamlanması ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin 350 dekarlık sera alanına kavuşacağını söyledi.

Projenin yüzde 95 oranında tamamlandığını ifade eden Koçaker, şöyle konuştu:

"Proje ile 32 yatırımcı tarafından 32 seranın kurulması öngörüldü. Bu 32 seranın toplam büyüklüğü 350 dekar olacak. Yatırımcılarımızdan 24'ü şu an sera yatırımlarına başladılar ve seralarımızın kurulumları devam ediyor. Büyük oranda da tamamlandı. Hatta tamamlanan bazı seralarımızda ilk güzlük dikimler yapıldı. Şu an bulunduğumuz serada marul dikildi. İnşallah 1,5-2 ay içerisinde bu marullar seramızdan hasat edilecek."

Koçaker, toplu sera alanının bölgede istihdama da önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Proje tamamlandığında sezonda 700 işçinin çalışması planlanıyor. İlimize sağlayacağı ekonomik döngünün de yaklaşık 350 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz. Seralarımızda yılın 9 ayı üretim yapılacak. Bu üretimi yazlık ve güzlük iki dönem halinde yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Erzincan'daki sera varlığımızı 1400 dekar olacak"

Kesme çiçek üretimine de başlayacaklarını dile getiren Koçaker, "Doğu Anadolu bölgemizde ilk kesme çiçek üretimini de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İlimizde ilk kez bu seralarda denenecek." dedi.

Bölgede her geçen gün sera varlığının arttığını vurgulayan Koçaker, şunları kaydetti:

"Son 5 yıl içerisinde sera varlığımız 90 dekardan 600 dekara yükseldi. Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi'nin tamamlanmasıyla beraber bu alanı 950 dekara çıkarmayı planlıyoruz. Hali hazırda devam eden projelerimiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Erzincan'daki sera varlığımızı 1400 dekar olacak. Böylelikle Erzincan ilimiz sera varlığı yönünden Doğu Anadolu'da birinci sıraya yükselmiş olacak. Sebze üretimindeki söz sahibi konumunu da güçlendirerek devam ettirecek."

