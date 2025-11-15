Elektrikli araç kullananlar dikkat: Maliyeti yarı yarıya indiriyor

Elektrikli araç satışları yükselmeye devam ederken, buna paralel olarak şarj çözümlerine yönelik ilgi de artıyor. Özellikle ticari istasyonlara kıyasla daha düşük maliyet sunan ev tipi şarj üniteleri, son dönemde elektrikli araç sahiplerinin tercih ettiği seçeneklerin başında geliyor.

Ticari istasyonlar ateş pahası

Ticari noktalarda yapılan dolumda kWh başına ortalama 9-10 TL'lik bir ücret ödenirken, ev tipi şarj cihazlarında bu maliyet yaklaşık 5-6 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Uzmanlar, ev tipi bir şarj cihazının kurulumunun ortalama 45-50 bin TL'ye mal olduğunu aktarıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen EV Charge Show - Elektrikli Araç Şarj Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı ve Konferansı'nda; şarj istasyonları, yazılım sistemleri, enerji yönetimi, batarya teknolojileri ve e-mobilite altyapısı alanında faaliyet gösteren 125 yerli ve yabancı firma buluştu.

TOGG talebi artırdı

Elektrikli araçlara yönelik şarj sistemleri geliştiren yerli bir şirketin yöneticisi Barbaros Serter, piyasaya yeni markaların girmesi ve TOGG'un etkisiyle talebin hızla arttığını belirterek, "Her yıl elektrikli araç satışlarının daha fazla arttığını görüyoruz. Elektrikli araç tercih eden kullanıcıların aklına gelen ilk sorulardan bir tanesi de 'Ben aracımı nerede şarj edebilirim?' oluyor. Bununla ilgili olarak da akla ilk gelen çözüm ev tipi elektrikli araç şarj cihazı oluyor. Ticari şarj istasyonlarına kıyasla evde elektrikli aracı şarj etmek, çok daha uygun maliyetli olabiliyor. Evlerine cihaz kurmak isteyen kullanıcılara son yönetmelikleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Kullanıcıların oturdukları bölgedeki elektrik altyapısını incelemeleri önemli" dedi.

İstasyonda maliyetinin yarısına evde şarj...

Ev tipi şarj cihazlarına yönelik talebin yükseldiğine dikkat çeken Serter, "Elektrikli araç satışları arttıkça şarj sistemlerine olan talep de artıyor. Ev elektriğindeki normal abonelikte ne kadar kilowatt saat (kWh) olarak nasıl bir ücretlendirme varsa, elektrikli aracınızı o ücret üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Ancak ticari bir istasyona gittiğinizde doğal olarak oradaki işletmenin de kar amacı olduğu için şarj etme maliyeti artıyor. Ortalama evde şarjlarda kWh başına 5-6 TL civarları konuşulurken, ticari elektrikli şarj istasyonlarında bu fiyat ortalama 9-10 TL'yi bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Serter, ev tipi şarj ünitesinin maliyetinin altyapıya ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre değiştiğini belirterek, "Cihaz ortalama 20-25 bin TL bandında bulunuyor, kurulumu da bu civarda olduğu söyleyebiliriz. Bir kullanıcı 45-50 bin TL'ye bu cihazları evine kurabiliyor" dedi.

"Evde şarj etmek daha konforlu geliyor"

Avusturya merkezli bir endüstri ve enerji otomasyon firmasının Türkiye distribütörü olduklarını belirten Mert Eron ise, "Bireysel şarj cihazlarına talep çok fazla. Çünkü kullanıcılar eve gelip araçlarını bu şekilde şarj etmeyi daha konforlu buluyor. Öte yandan dışarıda ticari bir işletmeden yapılan şarjdan daha az maliyetli oluyor" değerlendirmesinde bulundu.



