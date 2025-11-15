Elektrikli araç kullananlar dikkat: Maliyeti yarı yarıya indiriyor

Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrikli araç kullananlar dikkat: Maliyeti yarı yarıya indiriyor

Teknolojinin gelişimi ile birlikte artan elektrikli otomobil kullanımı sonrası elektrik maliyetleri de artışa geçti. Ticari şarj istasyonlarında kullanılan dolum cihazları maliyet girdisi ile birlikte ücreti arttırırken, ev tipi elektrikli şarj cihazlarına ise talep giderek artıyor. Yeni nesil ürünler, elektrikli araç kullananların maliyetini yarı yarıya indiriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 15:30, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 15:45
Yazdır
Elektrikli araç kullananlar dikkat: Maliyeti yarı yarıya indiriyor

Elektrikli araç satışları yükselmeye devam ederken, buna paralel olarak şarj çözümlerine yönelik ilgi de artıyor. Özellikle ticari istasyonlara kıyasla daha düşük maliyet sunan ev tipi şarj üniteleri, son dönemde elektrikli araç sahiplerinin tercih ettiği seçeneklerin başında geliyor.

Ticari istasyonlar ateş pahası

Ticari noktalarda yapılan dolumda kWh başına ortalama 9-10 TL'lik bir ücret ödenirken, ev tipi şarj cihazlarında bu maliyet yaklaşık 5-6 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Uzmanlar, ev tipi bir şarj cihazının kurulumunun ortalama 45-50 bin TL'ye mal olduğunu aktarıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen EV Charge Show - Elektrikli Araç Şarj Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı ve Konferansı'nda; şarj istasyonları, yazılım sistemleri, enerji yönetimi, batarya teknolojileri ve e-mobilite altyapısı alanında faaliyet gösteren 125 yerli ve yabancı firma buluştu.

TOGG talebi artırdı

Elektrikli araçlara yönelik şarj sistemleri geliştiren yerli bir şirketin yöneticisi Barbaros Serter, piyasaya yeni markaların girmesi ve TOGG'un etkisiyle talebin hızla arttığını belirterek, "Her yıl elektrikli araç satışlarının daha fazla arttığını görüyoruz. Elektrikli araç tercih eden kullanıcıların aklına gelen ilk sorulardan bir tanesi de 'Ben aracımı nerede şarj edebilirim?' oluyor. Bununla ilgili olarak da akla ilk gelen çözüm ev tipi elektrikli araç şarj cihazı oluyor. Ticari şarj istasyonlarına kıyasla evde elektrikli aracı şarj etmek, çok daha uygun maliyetli olabiliyor. Evlerine cihaz kurmak isteyen kullanıcılara son yönetmelikleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Kullanıcıların oturdukları bölgedeki elektrik altyapısını incelemeleri önemli" dedi.

İstasyonda maliyetinin yarısına evde şarj...

Ev tipi şarj cihazlarına yönelik talebin yükseldiğine dikkat çeken Serter, "Elektrikli araç satışları arttıkça şarj sistemlerine olan talep de artıyor. Ev elektriğindeki normal abonelikte ne kadar kilowatt saat (kWh) olarak nasıl bir ücretlendirme varsa, elektrikli aracınızı o ücret üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Ancak ticari bir istasyona gittiğinizde doğal olarak oradaki işletmenin de kar amacı olduğu için şarj etme maliyeti artıyor. Ortalama evde şarjlarda kWh başına 5-6 TL civarları konuşulurken, ticari elektrikli şarj istasyonlarında bu fiyat ortalama 9-10 TL'yi bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Serter, ev tipi şarj ünitesinin maliyetinin altyapıya ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre değiştiğini belirterek, "Cihaz ortalama 20-25 bin TL bandında bulunuyor, kurulumu da bu civarda olduğu söyleyebiliriz. Bir kullanıcı 45-50 bin TL'ye bu cihazları evine kurabiliyor" dedi.

"Evde şarj etmek daha konforlu geliyor"

Avusturya merkezli bir endüstri ve enerji otomasyon firmasının Türkiye distribütörü olduklarını belirten Mert Eron ise, "Bireysel şarj cihazlarına talep çok fazla. Çünkü kullanıcılar eve gelip araçlarını bu şekilde şarj etmeyi daha konforlu buluyor. Öte yandan dışarıda ticari bir işletmeden yapılan şarjdan daha az maliyetli oluyor" değerlendirmesinde bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber