Haberler Siyasi

11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı ve gelecek hafta Meclis'e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi, örgüt suçlarından bilişim ihlallerine ve meskun mahalde ateş açma eylemlerine kadar birçok alanda cezaları artırıyor. Teklife göre, suçlarda çocukların kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezalar bir katına kadar yükseltilecek. Düzenleme ayrıca kurusıkı silahlarla ateş edilmesinden trafikte yol kesme eylemlerine kadar farklı başlıklarda daha ağır yaptırımlar öngörüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 18:53, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 18:53
AK Parti milletvekillerinin hazırlıklarını sürdürdüğü ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemede çalışmalar tamamlandı. Edinilen bilgilere göre teklif, gelecek hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Paket, özellikle örgüt suçları, bilişim alanındaki ihlaller ve meskun mahalde silahla ateş etme eylemlerine yönelik önemli yaptırımlar içeriyor.

Teklife göre, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarda çocukların araç olarak kullanılması durumunda, bu eylemden sorumlu örgüt yöneticilerine verilecek cezalar bir katına kadar artırılacak. Düzenleme, çocukların suç süreçlerine dahil edilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Alt ve üst sınırlar yükseltildi

Paket, bilişim suçlarıyla mücadelede de yeni adımlar getiriyor. Ayrıca yerleşim yerlerinde silahla ateş edenlere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Bu kapsamda, meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 aydan başlayan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak.

Cezalar yarı oranında artırılıyor

Ses ve gaz fişeği atabilen, kamuoyunda 'kurusıkı' olarak bilinen silahlarla ateş edilmesi halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde gerçekleşen silahlı kutlamalarda cezaların yarı oranında artırılması planlanıyor.

Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise 'trafikte yol kesme' eylemine ilişkin. Bu davranış Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç olarak tanımlanacak. Buna göre, hukuka aykırı şekilde bir aracın durdurulması veya hareketinin engellenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar, aracın zorla başka bir yere götürülmesi durumunda ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

