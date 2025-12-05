Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya gerçekleştirilen ziyaret ve rapor hazırlığı gündemiyle toplandı.

Kaynak : Türkiye
05 Aralık 2025 07:27
Toplantının ilk oturumunda komisyon üyesi siyasi partiler, süreç ile ilgili hazırlanacak rapor ve yöntemine ilişkin önerilerini dile getirdi. İkinci oturumda ise, İmralı Adası'na yapılan ziyarete ilişkin bilgi verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin önerilerini içeren raporunun 50 sayfa ve 9 bölümden oluştuğunu söyledi.

Buna göre, 'örgüt üyeliği' suçu olacak ancak suça karışmamışsa örgüt feshedildiği için kişinin suçu düşecek. Yine, hüküm giymiş ise örgüt kendini feshettiği için kişinin suçu düşecek. Ayrıca örgüte yardım etmişse örgüt kendini feshettiği için suç düşecek. Ancak kişiler için 5 yıllık adli takip şartı getirilecek. Kişi, terör faaliyetinde bulunmuş ancak Türkiye dışında ise ülkeye dönmesi halinde TCK'dan yargılanacak. Ancak fesih nedeniyle cezai indirim hakkına sahip olacak. Örgütün kendini feshetmesi sebebiyle kamu vicdanını incitmeyecek cezai indirimler uygulanacak.

KAYYIM UYGULAMASI KALKIYOR MU?

Raporda ayrıca terör faaliyeti nedeniyle kayyım atanan belediyelerde örgütün kendini feshetmesi nedeniyle uygulamanın kaldırılabileceği görüşü yer aldı.

116 SAYFALIK RAPOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da parti grubu olarak 116 sayfalık bir rapor hazırladıklarını belirterek, yasal düzenlemenin yapılması için örgütün ve bağlı kuruluşların hangi ad altında olursa olsun derhal dağıtılması önemli. Yetkili merciler, örgütün fiili varlığını sona erdirdiğini ilan etmeli" diye konuştu.

