Ankara trafiğinde ambulans duyarlılığı

Çankaya ilçesine bağlı Eti Mahallesi'nde seyreden iki ambulansın, yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü.

Sıkışan trafikte sürücüler, ambulansların zamanla yarıştığı anlarda geçişi kolaylaştırmak amacıyla çift şeritli yolda araçlarını sağa çekti. Bazı sürücüler ise kaldırımdan ilerleyerek ambulanslara yol açtı.

Ayrıca, trafiğin yoğun olduğu bölgede bazı sürücülerin araçlarından inerek trafiği yönlendirmeye çalıştığı ve ambulansların geçişini kolaylaştırmak için çaba gösterdiği gözlendi.