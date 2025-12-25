Dolar günü 42,84 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 42,84 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 17:20, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 17:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,8480
|42,8490
|42,8410
|42,8420
|Avro
|50,6550
|50,6560
|50,6050
|50,6060
|Sterlin
|58,0370
|58,0470
|57,9880
|57,9980
|İsviçre frangı
|54,5490
|54,5590
|54,5010
|54,5110
|ANKARA
|ABD doları
|42,8180
|42,8980
|42,8110
|42,8910
|Avro
|50,6150
|50,6950
|50,5650
|50,6450
|Sterlin
|57,9770
|58,1870
|57,9280
|58,1380