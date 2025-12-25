Dolar günü 42,84 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,8480 42,8490 42,8410 42,8420 Avro 50,6550 50,6560 50,6050 50,6060 Sterlin 58,0370 58,0470 57,9880 57,9980 İsviçre frangı 54,5490 54,5590 54,5010 54,5110 ANKARA ABD doları 42,8180 42,8980 42,8110 42,8910 Avro 50,6150 50,6950 50,5650 50,6450 Sterlin 57,9770 58,1870 57,9280 58,1380