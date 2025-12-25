9 yaşındaki Ebrar'ın ölümünde sanıklardan 'rüzgar' savunması

İZMİR'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümüne ilişkin nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör (18) ve Mustafa Güngör (36) ile firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. (49) hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede asansörün platformunun, düşen koltuğu güvenli bir şekilde taşımak hususundaki yetersiz olduğu, platform altındaki alana insan girişini engellemek hususunda şüphelilerce herhangi bir önlem alınmadığına yer verildi.

Olay, 20 Eylül'de Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, Gaziemir Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. ile nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör ve Mustafa Güngör gözaltına alındı. Polisteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güngör kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı.

'İDDİANAME HAZIRLANDI'

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Efecan Güngör ve Mustafa Güngör'ün babaları adına kayıtlı firmada asansörlü ev taşıma işi yaptıkları, A.H.M.'nin de yanlarında işçi olarak çalıştığı belirtildi. Şüphelilerin olay günü adrese gelip asansör sistemini kurdukları, Efecan Güngör ve A.H.M'nin apartmanın 5'inci katında bulundukları, Mustafa Güngör'ün ise asansörden gelen malzemeleri kamyona yüklemek üzere aşağıda beklediği iddianamede yer aldı. Efecan Güngör ve A.H.M'nin kanepeyi asansöre yükledikleri, koltuğun aşağıya indirildiği sırada üzerinde bulunduğu asansör platformundan aşağıda oynayan Ebrar'ın üzerine düştüğü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği vurgulandı.

SANIKLARDAN 'RÜZGAR' SAVUNMASI

İddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı. Mustafa Güngör'ün asansörün kurulumu ve kullanımı için herhangi bir belge ve ehliyet şartı olmadığını söylediği belirtildi. Güngör'ün; Efecan ve A.H.M'nin üçlü koltuğu koyduklarında fırtına denebilecek şiddette bir rüzgar başladığını, bu durumun koltuğun dengesini bozup, sepetten düşmesine neden olduğunu söylediği iddianamede yer buldu. Güngör'ün ifadesinde taşıma alanında kimsenin bulunmaması konusunda uyarılarda bulunduklarını söylediği de iddianameye girdi. Güngör, kamyondan çocuğu tutma refleksi ile atladığını ancak yetişemediğini ve ilk yardım yaptıklarını da belirtti.

Efecan Güngör'ün ise ifadesinde olay öncesi bir üçlü koltuk indirdiklerini, diğerini indirirken rüzgar sebebiyle koltuğun dengesinin bozulduğunu söylediğine iddianamede yer verildi. Güngör, asansörü kurarken gerekli kontrolleri yaptıklarını, kaymaması için her köşesinden bağlayarak tedbirlerini aldıklarını savunup, olayın kaza olduğunu ve kusurlarının bulunmadığını söylediği belirtildi. A.H.M'nin ifadesinde de koltuğun rüzgardan devrildiğini söylediği belirtildi.

'TEDBİR ALMAMIŞLAR'

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda ise taşınan üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformu kullanılmadığı, yük taşıma platformunun düzgün bir şekilde kurulmadığı ve yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmamasıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı vurgulandı. Alanda geçişi engelleyici bariyerler kullanılmadığı, bu kapsamda gerekli iş güvenliği önlemlerini almayan ve eşyayı niteliğine uygun bir yük asansörü ile taşımayan ve yük asansörünü güvenli bir şekilde yere sabitlemeyen Mustafa Güngör ile Efecan Güngör'ün kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun altı çizildi. A.H.M.'nin ise kazanın meydana gelmesinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışları etken olduğu, Ebrar'ın ise etkisinin olmadığı belirtildi.

'5 OCAK'TA YARGILANACAKLAR'

Tüm soruşturma dosyası kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin yaptıkları nakliye işi kapsamındaki yük asansörünün kurulumu ve sabitlenmesindeki izah edilen kusur ve eksiklikler bulunduğunun altı çizildi. Asansörün platformunun, olayda düşen koltuğu güvenli bir şekilde taşımak hususundaki yetersiz olduğu, platform altındaki alana insan girişini engellemek hususunda şüphelilerce herhangi bir önlem alınmadığı aktarıldı. Şüphelilerin olayının yaşanabileceğini ön görmelerine rağmen bu neticenin meydana gelmesini istemedikleri; ancak platformdaki Ebrar'ın ölümüne neden olduğunun altı çizildi ve bu sebepten sanıklar hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheliler, 5 Ocak 2026'da hakim karşısına çıkacak.