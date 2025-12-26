26 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliğe ziyarette bulunacak, Adalet Sarayı temel atma törenine iştirak edecek, Bartınlılar Derneği üyeleriyle bir araya gelecek.

(Karabük/12.15/13.30/15.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" eğitim programına katılacak.

(Antalya/10.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, medya temsilcileriyle bir araya gelerek, deprem bölgesinde tamamlanan çalışmaları anlatacak.

(Hatay/13.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Düziçi Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Osmaniye/10.30/11.00/14.00/14.30/16.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Uluslararası Demokratlar Birliğinin 8. Kızılcahamam Yıl Sonu Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.15)

6- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ticaret Odasına, Şehit Kamil Belediyesine, Halı İhracatçıları Birliğine, Şahinbey Belediyesine, HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikasına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Gaziantep/10.40-16.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, Hendek Meslek Yüksek Okulu yeni hizmet binasının açılışını yapacak, BALSU firmasına ziyaret gerçekleştirecek ve Prototip Üretim Tesisi tanıtımına katılacak, Sakarya Teknokent AR-GE binası, Füzyon Girişim Ofisi ve Milli Teknoloji Atölyesi açılış törenine iştirak edecek, Bilim Merkezi imza törenine katılacak ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Sakarya/10.15-17.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Ödülleri Takdim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda incelemeler gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak, İskenderun-Antakya Otoyolu şantiyesini ziyaret edecek, 6. Bölge Deprem Konutları yollarında, Habibi Neccar Kavşağı ile Defne Deprem Konutları yollarında incelemelerde bulunacak.

(Hatay/12.00/14.00/16.30/17.00/17.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin bitkisel üretim ve gelir dağılımı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin tanıtımına yönelik mini dizi stratejisinin basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.30)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Sakaryaspor-Manisa FK maçıyla başlayacak.

(Sakarya/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji müsabakasıyla başlayacak.

(Bursa/19.00)