İş ortaklığından 'Başsavcı Akın Gürlek'e daire satışı' açıklaması

Mesa-Artaş-Kantur-Akdaş İş Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık iki yıl önce, Tema İstanbul 2 Projesi'nden satışı yapılan bir taşınmaz hakkında kamuoyuna yönelik paylaşılan yanlış bilgilendirmeler nedeniyle doğru bilgilerin paylaşılması zaruretinin doğduğu belirtildi.

Mesa-Artaş-Kantur-Akdaş İş Ortaklığının açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Akın Gürlek, diğer tüm müşterilerimiz gibi projemizden bir adet daire satın almıştır. Kendisine uygulanan satış fiyatı, herhangi bir müşterimize uygulanan fiyatlardan farklı olmayıp, iki yıl önce geçerli olan satış fiyatları üzerinden işlem gerçekleştirilmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan açıklamalara karşılık olarak, bu hususları kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla paylaşmaktayız."