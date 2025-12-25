Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Eğitim

Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti

Mersin'de 12 yaşındaki öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurması, çocuklarda artan şiddet ve otorite sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, aile desteği eksikliği ve okullarda güç dengesinin değişmesini risk faktörü olarak gösteriyor.

25 Aralık 2025 08:35, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 08:39
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti

Mersin'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin okul müdürünü tüfekle vurması, son dönemde çocuklarda artan ve akranlarının yanı sıra öğretmenleri ile okul idarecilerine yönelik görmeye başladığımız şiddet olaylarını tekrar tartışmaya açtı.

Yaşanan olayı ve çocuklardaki şiddet bağımlılığını gazetemize değerlendiren çocuk ve ergen psikiyatristi Doç. Dr. Hakan Öğütlü, bu tarz eylemlerde bulunan çocuklarda aile desteğinin çok ciddi bir problem olduğuna dikkat çekti.

"ÖĞRETMEN TETİKTE"

Okullarda otorite ve güç dengesinin değişmeye başladığını ifade eden Öğütlü, "Eskiden öğretmenlerimizden ya da yönetimden korkardık. Ama şu an öyle değil. Aslında bir yandan güzel tabii ki. Çocuklarımıza bir zarar gelmeyeceğinin farkındayız. Ama güç dengesi değişmeye başladı. Artık öğretmenden ziyade öğrenci lehine değişti. Öyle olunca da otorite kurulamıyor. Otorite kurulamayınca da öğretmenler her an tetikte olmak zorunda kalıyor. Tükenmişlik sendromunu maalesef çok sık görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Acil alınması gerekenler tedbirler konusunda önerilerde bulunan Öğütlü, şöyle konuştu:

Sürekli 'Sen güçlü olmalısın, karşı çıkmalısın, şöyle yapmalısın' gibi telkinlerde bulunursak, maalesef bunun sonuçları kötü oluyor ve çocuk kendini anlatamıyor.

'Çocuğum yapmaz', demeden önce bunun arka planını öğrenip, kendimize göre tedbirler almalıyız. Çocuk riskli ise gerekli yönlendirmeler yapılarak bir uzman tarafından yeterli tedaviye ulaşmalı. Bir taraftan akran zorbalığı eğitimleri düzenli ve uygulamalı olarak yapılmalı. Şiddette sıfır tolerans ilkesi okulda da geçerli olmalı.

