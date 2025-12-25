Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: 8'i öldü, bazıları kayıp

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. İşletme içerisindeki bulunan ve sayısı öğrenilemeyen yarış tayları bir anda kaçtı. Malatya-Kayseri karayoluna çıkan taylardan 8'i yoldan geçen araçların çarpması sonucu öldü. Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye, polis, jandarma ve belediye ile karayolları ekipleri sevk edildi. Araçların altında kalan taylar, ekipler tarafından çıkarılırken, yaralanan bazı taylar ise tedavi edilmek üzere işletmeye götürüldü. Kayıp olan milyonluk taylar için arama çalışmaları ekipler tarafından sürdürülürken, çalışmalarda İnsansız Hava Araçları ile havadan da destek verildi.

'KORKUNCA HEPSİNİN FARKLI YÖNE KOŞMA ÖZELLİĞİ VAR'

Bölgeye gelerek kayıp atların arama çalışmalarını takip eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, üzgün olduklarını belirterek, atların korktuklarında farklı yöne koşma gibi özelliklerinin olduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye mal olmuş TİGEM yarış atlarımızın bu şekilde olması bizi üzdü. Kaçan atlarımız var onları arama çalışmalarımız devam ediyor. Atlarımız büyük ihtimalle yaban hayvanlarından ürkmüş olabilirler. Atlarımızın korktuklarında hepsinin bir yöne doğru kaçma özelliği var. Şu an sahada ekipler ile birlikte sağ ya da yaralı atlarımızı arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Öte yandan ölen atlar nedeniyle bir süreliğine kapatılan Malatya- Kayseri karayolu, temizlik çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.