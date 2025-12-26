Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Ana sayfaMevzuat Son Değişiklikler

2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi açıklandı

2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 26 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130,00 ila 200,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Haber Giriş : 26 Aralık 2025 00:31, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 00:32
Adalet Bakanlığından:

2026 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4- (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130,00 ila 200,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

MADDE 5- (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6- (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7- (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tarife 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

