2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi açıklandı
2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 26 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130,00 ila 200,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Adalet Bakanlığından:
2026 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4- (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130,00 ila 200,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5- (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6- (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.
Yargılama gideri
MADDE 7- (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Tarife 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.