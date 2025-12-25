Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Barış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteci Barış Terkoğlu 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Aralık 2025 19:24, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 19:51
Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye getirilmesinin ardından savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Terkoğlu, 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TERKOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barış Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

