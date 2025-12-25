11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!

TAHLİYE GECE BOYU SÜRECEK



Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen 7571 sayılı 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yasalaşmasıyla birlikte infaz kurumlarında hareketlilik yaşandı. Düzenleme; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı getirdi.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte düzenlemeden yararlanma hakkı kazanan hükümlüler için cezaevlerinde idari işlemler başlatıldı. Dosya incelemeleri ve gerekli evrak hazırlıkları savcılık ve cezaevi idaresi tarafından titizlikle yürütüldü.

Tahliye haberini alan hükümlü yakınları ise sabahın erken saatlerinden itibaren birçok ilde cezaevlerinin önüne gelerek beklemeye başladı.

İşlemleri tamamlanan hükümlüler, nizamiyeden çıkış yaparak kendilerini bekleyen aileleriyle kucaklaştı. Tahliye işlemlerinin, gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.