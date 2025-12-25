11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen 7571 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye genelindeki infaz kurumlarında tahliye işlemleri başlatıldı. 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçlar için 3 yıl erken açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlik imkanı tanıyan düzenleme sonrası, işlemlerini tamamlayan ilk hükümlüler nizamiyelerden çıkış yaparak aileleriyle kucaklaştı. Savcılık ve cezaevi idarelerinin titizlikle yürüttüğü tahliye sürecinin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
TAHLİYE GECE BOYU SÜRECEK
Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte düzenlemeden yararlanma hakkı kazanan hükümlüler için cezaevlerinde idari işlemler başlatıldı. Dosya incelemeleri ve gerekli evrak hazırlıkları savcılık ve cezaevi idaresi tarafından titizlikle yürütüldü.
Tahliye haberini alan hükümlü yakınları ise sabahın erken saatlerinden itibaren birçok ilde cezaevlerinin önüne gelerek beklemeye başladı.
İşlemleri tamamlanan hükümlüler, nizamiyeden çıkış yaparak kendilerini bekleyen aileleriyle kucaklaştı. Tahliye işlemlerinin, gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.