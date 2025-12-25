Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "11. Yargı Paketi"yle getirilen 'Kovid-19 düzenlemesi' kapsamında, açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 13:58, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 16:34
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Tunç, NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

11. Yargı Paketiyle ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Tunç, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da faydalanabilmesinin sağlandığını kaydetti.

Böylece suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıkların giderildiğini, infazda eşitlik ilkesinin güçlendirildiğini vurgulayan Tunç, şu bilgileri verdi:

"31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı tanınmaktadır. Bu düzenlemenin temel amacı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemektir. Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Ceza infaz kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup, bugün itibarıyla düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır."

