Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha

Ankara 2. İdare Mahkemesi, bir öğretmenin Gölbaşı'ndan Bala'ya resen atanmasını; ilçeler arasındaki mesafenin uzaklığı, günlük ulaşımın imkansızlığı ve aile birliğinin bozulacağı gerekçeleriyle durdurdu.



Eğitim-İş üyesi bir öğretmenin, görev yaptığı Gölbaşı ilçesinden Bala ilçesine resen atanması üzerine açılan davada, mahkemeden öğretmenleri sevindiren bir karar çıktı. Dosyayı inceleyen Ankara 2. İdare Mahkemesi, iki ilçe arasındaki coğrafi ve sosyal durumu şu ifadelerle analiz etti:

"Her iki ilçe yerleşim yeri özellikleri bakımından bütünlük arz etmediği gibi, Gölbaşı ilçesi ile Bala ilçesi arasındaki mesafenin yaklaşık 60 km olduğu düşünüldüğünde, günübirlik mutat vasıtalar ile gidilip gelinmesinin mümkün olmadığı görülmektedir."



Aile Birliği İlkesi Vurgulandı



Mahkeme, söz konusu atamanın öğretmenin aile düzenini doğrudan sarsacağına hükmetti. Kararda, mesafenin uzaklığı nedeniyle aile birliğinin korunmasının zorlaşacağı ve bu durumun telafisi güç zararlar doğuracağı belirtilerek, atama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.



Bakanlığa "İlçe Grupları" Uyarısı: Tümüyle Sakat



Eğitim-İş, kazanılan bu davanın sadece kişisel bir hak arama mücadelesi olmadığını, aynı zamanda MEB'in oluşturduğu "ilçe grupları" sistemindeki hukuki hataları da tescillediğini savundu. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oluşturulan ilçe gruplarının sakatlığına dair Danıştay'da açtığımız davanın devam ettiğini hatırlatıyor, Kanuna aykırı oluşturulan bu ilçe grupları nedeniyle yapılan ve sonraki dönemde de yapılacak olan resen atamaların esasen bütünüyle sakatlığı konusunda Bakanlığı bir kez daha uyarıyoruz. Resen atamalarla yaşatılan mağduriyetlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. "

