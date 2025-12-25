Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Ankara 2. İdare Mahkemesi, Gölbaşı'ndan Bala'ya resen atanan bir öğretmenin davasında, iki ilçe arasındaki 60 kilometrelik mesafenin günlük ulaşıma uygun olmadığına ve atamanın aile birliğini bozacağına hükmetti. Yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, yerleşim yerlerinin sosyal bütünlük arz etmediğini vurgularken; Eğitim-İş Sendikası, bu kararın MEB'in tartışmalı "ilçe grupları" uygulamasının hukuken sakat olduğunu bir kez daha kanıtladığını savundu.
Ankara 2. İdare Mahkemesi, bir öğretmenin Gölbaşı'ndan Bala'ya resen atanmasını;
ilçeler arasındaki mesafenin uzaklığı, günlük ulaşımın imkansızlığı ve aile
birliğinin bozulacağı gerekçeleriyle durdurdu.
Eğitim-İş üyesi bir öğretmenin, görev yaptığı Gölbaşı ilçesinden Bala ilçesine
resen atanması üzerine açılan davada, mahkemeden öğretmenleri sevindiren bir
karar çıktı. Dosyayı inceleyen Ankara 2. İdare Mahkemesi, iki ilçe arasındaki
coğrafi ve sosyal durumu şu ifadelerle analiz etti:
"Her iki ilçe yerleşim yeri özellikleri bakımından bütünlük arz etmediği gibi, Gölbaşı ilçesi ile Bala ilçesi arasındaki mesafenin yaklaşık 60 km olduğu düşünüldüğünde, günübirlik mutat vasıtalar ile gidilip gelinmesinin mümkün olmadığı görülmektedir."
Aile Birliği İlkesi Vurgulandı
Mahkeme, söz konusu atamanın öğretmenin aile düzenini doğrudan sarsacağına
hükmetti. Kararda, mesafenin uzaklığı nedeniyle aile birliğinin korunmasının
zorlaşacağı ve bu durumun telafisi güç zararlar doğuracağı belirtilerek, atama
işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.
Bakanlığa "İlçe Grupları" Uyarısı: Tümüyle Sakat
Eğitim-İş, kazanılan bu davanın sadece kişisel bir hak arama mücadelesi olmadığını, aynı zamanda MEB'in oluşturduğu "ilçe grupları" sistemindeki hukuki hataları da tescillediğini savundu. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oluşturulan ilçe gruplarının sakatlığına dair Danıştay'da açtığımız davanın
devam ettiğini hatırlatıyor, Kanuna aykırı oluşturulan bu ilçe grupları nedeniyle
yapılan ve sonraki dönemde de yapılacak olan resen atamaların esasen bütünüyle
sakatlığı konusunda Bakanlığı bir kez daha uyarıyoruz. Resen atamalarla yaşatılan
mağduriyetlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. "