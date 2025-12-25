Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu ve Dereağzı'nı 21 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe Futbol A.Ş., hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan tesis kullanım sözleşmesini 2046 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve Dereağzı Tesisleri'ni kapsayan 21 yıllık kullanım hakkı için bağımsız kuruluşlarca belirlenen 6.465.673.206 TL, net bugünkü değer analiziyle hesaplanarak peşin olarak ödendi. Bu tarihi adımın, kulübün mali yapısını güçlendirmesi ve uzun vadeli tesis güvenliğini sağlaması bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 19:40, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 19:35
Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu ve Dereağzı'nı 21 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Şirketimiz tarafından 19.12.2025 tarihinde yapılan açıklamanın güncellenen hali aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin Profesyonel Futbol A Takımı, Kadın Futbol Takımı ve altyapı takımları dahil olmak üzere, faaliyetleri için kullanmakta olduğu, hakim ortağımız Fenerbahçe Spor Kulübü ("Kulüp")'ne ait Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin kullanımını teminen, ARGE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından kiralamaya konu tesisler için tespit edilen kira bedelleri dikkate alınarak, net bugünkü değer analizi neticesinde Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 19.12.2025 tarihli "Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi Finansal Danışmanlık Raporu" çerçevesinde,

Kulüp ile Şirketimiz arasında 21 yıl süreli ( 30.11.2025 - 30.11.2046) "Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi" akdedilmesine, Kulüp ile Şirketimiz arasında 27.06.2011 tarihinde imzalanan Tesis Kullanım Sözleşmesinin feshedilmesine, Fenerbahçe Spor Kulübü ile imzalanan iş bu sözleşme, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan yine 19.12.2025 tarihli Kiralama Sözleşmesi Finansal Danışmanlık Raporu'nda 21 yıl için belirlenen tutarın, iskonto oranları dikkate alınarak hesaplanmasına ve 30.11.2025 tarihi itibarıyla net bugünkü değeri belirlenip, bu tutarın peşin olarak ödenmesine,

Bu çerçevede, Kulüp ile 19.12.2025 tarihinde imzalanmış olan Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi'ne istinaden kullanım hakkı bedeli olarak 21 yıl için 6.465.673.206 TL'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne peşin olarak ödenmesine, karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

