Öğretmenlerin ek dersinde azalmanın nedenleri

Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Öğretmenlerin ek dersinde azalmanın nedenleri

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin geç ödenmesi her zaman sorun olmuş fakat tartışma yaratan bu konu ile ilgili bir düzenleme yapılmamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 17:16, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 17:20
Yazdır
Öğretmenlerin ek dersinde azalmanın nedenleri

Yıl boyunca devam eden geç yatma sorunu her yıl Aralık ayında zorunlu olarak farklılaşmakta ve öğretmenler Aralık ayı ek ders ücretlerini ay daha doğrusu yıl bitmeden almaktadırlar. Bunun da sebebi mevcut yılın ödemesinin gelecek yıla bırakıl(a)mamasıdır.

Ek ders ücretlerindeki vergi hesaplarını da içeren detaylı bir yazıyı hesap örneğiyle birlikte 2024 yılında ele almıştık. Detaya bu linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.memurlar.net/haber/1121597/ogretmenlerin-ek-ders-ucretleri-bu-ay-farkli-yatacak.html?amp=1

Aralık2025 ek derslerin hesaplara yatması ile birlikte öğretmenler bir şok yaşamışlardır. Çünkü yatan ek ders ücretleri diğer aylara göre yüzde 15-27 aralığında düşüş göstermiştir.

Yani örneğin; Ekim ayında bir ders için 163 TL ücret alınırken Aralık 2025'de bu tutar yıllık matrah durumuna göre 138,56 ile 119 TL aralığına gerilemiştir.

Bunun nedenini kısaca özetleyecek olursak;

2022 yılından beri gelir vergisi için asgari ücret kadar istisna uygulaması başlamıştır. Yani aylık gelirin(matrahın) asgari ücret kadar kısmından vergi alınmamaktadır. Aşan kısmı için ise vergi alınmaktadır.

Öğretmenin/memurun matrah hesabı yapılırken tüm maaş değil sadece maaşın belli bir kısmı alınmaktadır.

Örneğin 70bin TL maaşı olan bir öğretmenin aylık matrahı yaklaşık 18binTL civarındadır. Öğretmenin başka geliri yoksa (ek ders, sınav. vs) matrahı, asgari ücret olan 22bin TL'nin altında olduğu için o ay vergi ödemez. 22bini aşan miktarlar için ise vergi öder.

Şöyle örnek verelim. Öğretmen Kasım ayı başında(Ekim ayı ek dersi) 5bin TL ek ders alsın. Kasım ayındaki ilk geliri bu olduğu ve asgari ücretin altında kaldığı için vergi kesilmeden alır ek ders ücretini.

Bu öğretmen 15 Kasım geldiğinde maaşını alınca buradan da 18binTL matrah çıkınca ek ders ile birlikte matraha esas kazancı 18bin+5bin=23bine ulaşır. Buradan 22bin TL asgari ücret(yuvarlayarak yazıyorum) kadar kısmı düşersek öğretmenin maaşından 1000TL'lik kısım için vergi kesilir. Kesilen vergi yıl içinde ulaştığı vergi dilimine göre yüzde 15 ile yüzde 27 arasında değişir. Yani 1000 TL için 150-270TL aralığında vergi kesilir maaşından.

Bu arada ek ders ücretlerinin ay bittikten sonra (çalışılan ayın akabinde gelen ay başında) hesaplandığını bu nedenle bir sonraki ayın matrahına girdiğini hatırlatalım.

2025 Aralık ayında ek dersler ay bitmeden hesaplandı çünkü 2026 bütçesine kalmaması gerekiyordu. Bu her yıl böyle olur.

Aralık 2025'de;

1- Ayın ilk günlerinde Kasım ayı ek ders ücreti alındı (diyelim ki 5 bin) Kasım ayına ait ilk gelir (asgari ücret altında) olduğu için vergi kesilmedi.
2- 15 Aralık'ta maaş alındı (diyelim maaşa ait matrah 18binTL oldu). Maaştan yukarıdaki hesapta olduğu gibi 1000 TL için vergi kesildi.
3- 2026 bütçesine kaymasın diye Aralık ek ders ücreti aralık bitmeden ödendi (önceki ay hesabına göre yine 5bin TL'lik ders olsun)

Bu ay matrah aşıldığı için bu 5bin TL'nin tamamı için vergi kesilmiştir. Bu da önceki ayda da aynı saat ek dersi olan öğretmenin 5binTL yerine yüzde 15'lik dilimde ise (ki en azından yüzde 20'lik dilime geçiyor neredeyse tüm öğretmenler) 750 TL vergi ödemiş ve 4250 TL almıştır.

Yüzde 20'lik dilimde ise 4bin TL,
Yüzde 27'lik dilimde ise 3650TL ek ders ücreti almıştır.
Yani aralık ayı ek ders ücretlerinin hesaplamadan kaynaklı sebeplerle yüzde 15-27 aralığında düşük alınması söz konusu olmuştur.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber