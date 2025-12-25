Yoldan çıkan araç ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Denizli-Muğla karayolunda, Kale İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki M.D. idaresindeki araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yoldan çıkarak yol.kenarinda bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan kazazedeler sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan 70 yaşındaki Hüseyin Kızıloğlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak kurtarılan sürücü M.D. ise olay yerindebyapilan ilk müdahalenin ardından ambulans ile önce Kale Devlet Hastanesi'ne ardından Denizli'ye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.