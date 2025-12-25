Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Başsavcılık açıklamasına göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün yaklaşan Noel ve yılbaşı dönemine ilişkin eylem çağrıları ve saldırı planları yapıltığı belirtildi. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları ve bir kısmı hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunduğu belirtilen 137 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde 124 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda silah, fişek ve çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Şüphelilerden 115'inin yakalandığı, firari durumdaki kişilerle ilgili çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında;

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrımüslim şahıslara yönelik olmak üzere ülkemizi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan, ayrıca bir kısmı hakkında ülkemiz ve uluslarası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan (137) şüpheli hakkında ilimiz genelinde (124) farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma faaliyeti gerçekleştirilmiş, sonucunda tabancalar, fişekler ve bir çok örgütsel dokümana el konulmuştur. Şüphelilerden (115)'i yakalanmış olup yakalanamayan şüpheliler hakkında faaliyet halen devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.