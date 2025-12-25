Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Iğdır'a gönderilen spor malzemeleri, kentteki 71 ortaokula dağıtıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 11:34, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 11:35
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi

Ülke genelindeki ilk ve ortaokullar ile liselerde sporun temele yayılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda ortaokullara dağıtılmak üzere hazırlanan spor malzemeleri, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün öncülüğünde kentteki ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı.

İçinde 5 futbol, 5 voleybol ve 5 basketbol topu ile 5 atlama ipi, 4 masa tenisi raketi, 10 hulahop çemberi, 2 antrenman merdiveni ve yardımcı ekipmanların bulunduğu paketler, öğrencilerin kullanmaları amacıyla okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi.

"Öğretmenlerimizin elinde bu araçlar çocuklarımızın geleceği için büyük değere dönüşecektir"

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Gün, gazetecilere, sporun çocukların gelişimi için asli unsur olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının merkez, belde veya köy ayrımı yapmaksızın Iğdır'daki 71 ortaokulun tamamına spor malzemelerini ulaştırdığını anlatan Gün, "Bakanlığımız, Türkiye'nin en uç noktası olan Iğdır'ımıza yaklaşık bir tır dolusu malzeme gönderdi. Dün itibarıyla depolarımıza ulaşan bu ekipmanlar, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından teslim alınmaya başlandı" dedi.

Gün, sporun gençlerin bedensel, ruhsal ve akademik gelişimindeki önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Iğdır'daki çocuklarımızın spor konusundaki yeteneklerini, Türkiye genelindeki yarışmalarda elde ettikleri başarılardan net bir şekilde görebiliyoruz. Bu malzemeler, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmeleri açısından çok kıymetli. Belki bir top veya küçük bir malzeme gibi görünebilir ancak beden eğitimi öğretmenlerimizin elinde bu araçlar çocuklarımızın geleceği için büyük değere dönüşecektir."

