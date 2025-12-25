Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci hastanelik oldu

Kütahya'da bir okulun bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

25 Aralık 2025 16:57
Kentteki bir bakkal işletmecisi, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nun bahçesinde, öğrencilere ücretsiz olarak çikolata dağıttı. Bu çikolataları yediği belirtilen 20 öğrenci, kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.

Polis, şikayet sonrası inceleme başlattı.

BAKKAL GÖZALTINDA

Kütahya'da 20 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı okulda çikolataları ücretsiz dağıttığı belirlenen bakkal M.A.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A.Ç. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan tarihi geçmiş olduğu öne sürülen çikolatalar, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kütahya Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.

