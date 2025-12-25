Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, gazetelerde resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesaplanacak.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınarak hesaplanacak.

İlan metinlerinin dizgisinde "Arial" yazı karakteri kullanılacak. Yayımlanacak ilan metinlerinin yazı karakteri 10 punto olacak, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunacak, tek sütun ve bir kutu genişliği 3,4 santimetre, ilanların başlıkları 16 punto olacak. İlan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime araları bir boşluk karakteri olması gerekecek.

Yayım ücreti

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki ve bir kutudaki yayım ücreti, günlük fiili satış ortalaması 50 binin altındaki gazeteler ile Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre 1, 2, 3, 4 ve 5. kategoride bulunan internet haber siteleri için 232 lira, günlük fiili satış ortalaması 50 binin üzerindeki gazeteler ve aynı yönetmeliğin genel kategorisindeki internet haber siteleri için 263 lira olacak.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek söz konusu tarifede belirtilen ücretlere KDV dahil edilmeyecek.

Öte yandan, 21 Aralık 2024 tarihli 9285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.