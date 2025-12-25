Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
TBMM'de 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasında iddianame hazır
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden itibaren kar yağışı bekleniyor
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
MEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli oldu
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Gıda Komitesi'nden 2026 mesaisi: İlk 3 ay için 'risk' planı devrede
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
Doğal Gazda Kademeli Tarife 2026'da Başlıyor
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun çalışma süresi 2 ay uzatıldı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
Fiyatlar arttı kalite düştü, yeni kapı Suriye
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi

TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen önergelerle, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun önalım hakkına ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Kabul edilen düzenlemelerle hem önalım hakkının kullanım süresi kısaltıldı hem de önalım davasında yatırılacak bedelin belirlenmesine ilişkin usul yeniden düzenlendi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 10:35, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 10:42
Yazdır
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi

Memurlar.net'in 247 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne eklenen maddeler üzerinde yaptığı değerlendirmeye göre, 4721 sayılı Medeni Kanun'un 733 ve 734'üncü maddelerinde değişikliğe gidilirken, yeni hükümler için geçiş maddesi de kabul edildi.

Cebri satışlarda önalım hakkı yine kullanılamayacak

Kabul edilen 38'inci maddeyle, Medeni Kanun'un 733'üncü maddesinin birinci fıkrası yeniden düzenlendi. Buna göre;

  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan satışlar ile
  • cebri artırma yoluyla yapılan satışlarda

önalım hakkının kullanılamayacağı hükmü açık biçimde kanun metnine işlendi.

ÖNALIM HAKKINDAKİ SÜRE 2 YILDAN 1 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Aynı maddede yer alan önemli bir diğer değişiklikle, önalım hakkının kullanılabileceği azami süre iki yıldan bir yıla indirildi. Böylece satıştan sonra uzun süre belirsizlik yaratıldığı yönündeki eleştirilerin önüne geçilmesi amaçlandı.

Rayiç bedeli hakim belirleyecek, para yatırılmazsa tescil olmayacak

Kanun Teklifi'ne eklenen 39'uncu maddeyle, Medeni Kanun'un 734'üncü maddesinin ikinci fıkrası tamamen değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre:

  • Dava konusu payın rayiç bedeli hakim tarafından gecikmeksizin belirlenecek,
  • Önalım hakkı sahibi, belirlenen bu bedel ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hakimin belirlediği yere kesin süre içinde nakden yatırmakla yükümlü olacak,
  • Bu bedel yatırılmazsa, önalım hakkı sahibi adına tescil kararı verilemeyecek,
  • Yatırılan bedel ise kararın kesinleşmesiyle birlikte nemalarıyla birlikte hak sahibine ödenecek.

Bu düzenleme ile uygulamada sıkça yaşanan "bedel yatırılmadan dava sürdürülmesi" tartışmalarının sona erdirilmesi hedefleniyor.

Geçmiş satışlar ve davalar için geçiş hükmü getirildi

40'ıncı maddeyle Medeni Kanun'a eklenen geçici madde uyarınca;

733'üncü maddede yapılan değişiklikler, yani önalım hakkındaki 2 yıllık sürenin 1 yıla düşürülmesi hükmü, yürürlükten önce yapılmış satışlara uygulanmayacak. Bu satışlar bakımından eski hükümler geçerli olacak.

734'üncü maddede yapılan değişiklikler ise, yürürlükten önce açılmış davalar hakkında da uygulanacak.

Bu yönüyle geçici madde, hem kazanılmış hakları koruyan hem de usule ilişkin düzenlemeleri derhal uygulayan karma bir yapı içeriyor.

Önalım hakkı nedir, sadece tarlalarda mı olur?

Önalım hakkı (şufa hakkı), paylı mülkiyete konu bir taşınmazda, paydaşlardan birinin payını üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlara aynı şartlarla o payı satın alma önceliği tanıyan kanuni bir haktır.

Sadece tarla ve arsalarda mı geçerli? Hayır. Önalım hakkı; Tarla, Arsa, Konut, İş yeri, Bağ, bahçe gibi paylı mülkiyete tabi tüm taşınmazlar için geçerlidir. Uygulamada daha çok tarla ve arsa satışlarında gündeme gelmesi, bu taşınmaz türlerinde paylı mülkiyetin yaygın olmasından kaynaklanmaktadır.

Hangi durumlarda önalım hakkı kullanılamaz?

Kanuna göre önalım hakkı;

  • Cebri artırma yoluyla yapılan satışlarda (icra, mahkeme satışı),
  • Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan satışlarda,
  • Paydaşlar arasında yapılan satışlarda,
  • Bağış, trampa, miras intikali gibi satış niteliği taşımayan işlemlerde

kullanılamaz.

İşte TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen önergeler

Görüşülmekte olan 247 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Madde 38- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 733 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasında yer alan 'iki yıl' ibaresi 'bir yıl' şeklinde değiştirilmiştir.

'8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan satışlar ile cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.'

Görüşülmekte olan 247 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 39- 4721 sayılı Kanunun 734 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Dava konusu payın rayiç bedeli hakim tarafından gecikmeksizin belirlenir. Önalım hakkı sahibi, belirlenen rayiç bedel ile alıcıya düşen tapu giderlerini nemalandırmak üzere hakim tarafından belirlenen yere verilen kesin süre içinde nakden yatırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, verilen kesin süre içinde yerine getirilmezse önalım hakkı sahibi adına payın tesciline karar verilemez. Yatırılan bedel, hükmün kesinleşmesi üzerine nemalarıyla birlikte ilgilisine ödenir.'"

Görüşülmekte olan 247 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.
"Madde 40- 4721 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
'GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 4721 sayılı Kanunun 733 üncü maddesinde yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan satışlar bakımından uygulanmaz. Bu satışlar bakımından değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 4721 sayılı Kanunun 734 üncü maddesinde yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar hakkında da uygulanır.'"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber