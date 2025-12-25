Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Terör

FETÖ'nün 'Futbolda şike kumpası' soruşturmasında 2 şüpheliye adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı, ifadeye çağırıldı. Arıboğan ve Helvacı hakkında 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 20:10, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 20:33
FETÖ'nün 'Futbolda şike kumpası' soruşturmasında 2 şüpheliye adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; "Kamuoyunda '2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması' şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

İstanbul Adalet Sarayı'nda getirilen şüphelilerden Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı hakkında 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan diğer şüpheliler Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

