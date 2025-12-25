İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
İçişleri Bakanlığı personelinin uzun süredir beklediği görevde yükselme sınavı, dördüncü yılına girmiş olmasına rağmen hala duyurulmuş değil.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 13:28, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 13:29
Kurum içi kariyer ve liyakat açısından büyük önem taşıyan bu sınavla ilgili belirsizlik, personel motivasyonunu olumsuz etkiliyor.
Beklenti net: Ertelemeden, şeffaf ve takvimi belli bir sınav duyurusu.
İçişleri Bakanlığı personeli artık somut bir açıklama bekliyor.