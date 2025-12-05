Eşi özel sektörde çalışan polislere nakil hakkı

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre eşi özel sektörde çalışan emniyet mensuplarına nakil hakkı geldi.

Nakil hakkından yararlanabilmek için eşinin aynı il sınırları içerisinde son 3 yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle çalışmakta olduğunu belgelemek gerekiyor.

Nakil hakkından yararlanmak için sadede sigortalı olarak çalışmak sınırlaması bulunmuyor. Kendi adına işyeri olanlar da bu haktan yararlanabilecek.

Ancak emniyet mensubunun eşinin özel sektörde çalışıyor olması tek başına nakil hakkı tanımıyor. Talebin Emniyet Genel Müdürlüğünce hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi gerekiyor

Emniyette il içi atamalar da branş ve görev puanına göre yapılacak



Emniyet, 06.03.2025 tarih ve 32833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle görev puanına göre nakil imkanı getirmişti



5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetedeki yeni düzenlemeye göre il emrine atanan personelin il merkezinde mi yoksa ilçede mi istihdam edileceği branş ve görev puanına göre yapılacak. Ancak zaruri durumlarda Valilikler personelin yer değişikliğini yapabilecek. Ancak genel kural olarak il içinde de nakil işlemlerinde branşa ve görev puanına bakılacak

Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme için tıklayın.