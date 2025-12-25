Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yeni düzenleme ile, enflasyon düzeltmesi uygulamasının 2025, 2026 ve 2027 yıllarında yapılmamasına karar verildi. Bu düzenleme, mükellefler ve meslek mensuplarından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirildi. Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesine göre, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartlar oluşsa dahi, belirtilen yıllarda mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı bu süreyi üç yıl daha uzatabilecek. Bu karar, küçük ve orta ölçekli mükelleflerin iş yükünü ve ilave vergi yükümlülüklerini azaltmayı amaçlıyor.

Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesine İlişkin Düzenleme

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenen hüküm ile, 2025 hesap dönemi ve geçici vergi dönemleri dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde ise bu süre 2026, 2027 ve 2028 yılında biten hesap dönemlerini kapsayacak.

Mükellefler ve Meslek Mensuplarının Talepleri

Mükellefler ve meslek mensupları, enflasyon düzeltmesinin ertelenmesini uzun süredir talep ediyordu. Özellikle küçük ve orta ölçekli mükellefler için enflasyon düzeltmesi hem iş yükü hem de ilave vergi yükümlülüğü getiriyordu. Ayrıca, uygulamanın doğru yapılmaması halinde ilave vergi ve cezalar ile karşılaşma riski bulunuyordu.

Yeniden Değerleme İmkanı

Düzenleme kapsamında, enflasyon düzeltmesi ertelenen yıllarda mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilecek. Bu sayede, amortismanlar yeniden değerlenmiş tutar üzerinden ayrılacak ve bu değerleme nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecek.

Enflasyon Düzeltmesi Yapmayacak Kuruluşlar

Bankalar

Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri

Ödeme ve elektronik para kuruluşları

Yetkili döviz müesseseleri

Varlık yönetim şirketleri

Sermaye piyasası kurumları

Sigorta ve reasürans şirketleri

Emeklilik şirketleri

Tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları

Erteleme Kararının Etkileri

Bu düzenleme ile mükelleflerin mali tabloları, 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde enflasyon etkisinden arındırılmayacak. Ancak, iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi uygulamasına devam edilebilecek. Böylece, mükellefler hem iş yükünden hem de ilave vergi riskinden korunmuş olacak.



