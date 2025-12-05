'Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesi' geri çekildi
Kamu üniversitelerinde görev yapan daire başkanlarının hak talebi

Kamu üniversitelerinde görev yapan yaklaşık 1048 Daire Başkanı, diğer kamu kurumlarındaki meslektaşlarının aksine makam ve görev tazminatından yararlanamamaları nedeniyle hak talebinde bulundu. Mevcut düzenlemelerin eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olduğu vurgulanarak, TBMM'ye yasal düzenleme çağrısı yapıldı.

Kamu üniversitelerinde görev yapan daire başkanlarının hak talebi

Türkiye'deki kamu kurumlarında görev yapan Daire Başkanları'nın mali haklarını ve tazminat durumlarını ele alındığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarındaki Daire Başkanları'nın mali hakları düzenlenmiş, ancak bu düzenlemeye Yükseköğretim Kurumları'ndaki Daire Başkanları dahil edilmemiştir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da Daire Başkanları için makam tazminatı ödenmesi öngörülmüş, fakat yine Yükseköğretim Kurumları'ndaki Daire Başkanları bu düzenlemeye dahil edilmemiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfta bulunularak, aynı görevde bulunan kamu personeline farklı mali haklar verilmesinin ayrımcılık oluşturabileceği vurgulanmıştır. Kamu Yükseköğretim Kurumları'ndaki Daire Başkanları'nın, diğer kamu kurumlarındaki Daire Başkanlarıyla eşit haklara sahip olmaları gerektiği ve mevcut düzenlemenin adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, "eşit işe eşit ücret" ilkesine de ters düşen bu uygulamanın, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkileyebileceği belirtilmiştir.

Türkiye'deki kamu kurumlarında görev yapan Daire Başkanları'nın makam/görev tazminatlarının durumunu ele alındığında, Temmuz 2024 ayı itibariyle, devletin farklı kurumlarındaki Daire Başkanları makam/görev tazminatı almakta, ancak üniversitelerde görev yapan Daire Başkanları bu ödemeden yararlanmamaktadır. Türkiye'deki 131 devlet üniversitesinde toplam 1048 Daire Başkanı bulunmaktadır. Bu sayının bütçeye önemli bir yük getirmeyeceği aşikardır. Üniversite görev yapan Daire Başkanları, diğer kamu kurumlarında uygulanan makam/görev tazminatının kendilerine de verilmesini talep etmektedirler, adalet ve eşitlik ilkesine dayalı bir hak talebinde bulunmaktadırlar.

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun IV sayılı Makam / Görev Tazminatı Cetvelinin 7. Sırasına, birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla, Üniversite Genel Sekreterleri ibaresinden sonra gelmek üzere "Üniversite Daire Başkanları" ibaresinin de eklenmesi gerekmektedir.

