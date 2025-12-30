21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu

5 aylık enflasyonun belli olmasıyla memur maaşı zammı şimdiden yüzde 17,57 oldu. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması sonrası memura ödenecek zamlı maaşlar belli olacak. Toplu sözleşme anlaşması gereği memurlara 1000 TL seyyanen zam ve yüzde 11 toplu sözleşme zammı da eklenecek. Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine göre aralık ayında enflasyon yüzde 1,08 olacak. İşte kesinleşen 5 aylık enflasyon ve enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı..

Haber Giriş : 30 Aralık 2025 08:10, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 09:15
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu

Memur zammı için sadece 6 gün kaldı. 5 Ocak'ta enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 2026 memur maaşı ortaya çıkacak. Memur maaşları yılda iki kere toplu sözleşme zammı ve enflasyon oranlarına göre şekilleniyor. Yeni yılda maaşlara 1000 TL daha eklenecek. Kamu çalışanları yeni yılda ne kadar zam alacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, TÜFE artışı beklentisi yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. 12 ay sonrası için enflasyon tahmini yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası içinse yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak açıklandı.

İLK BEŞ AYA GÖRE 2026 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar açıklanan kasım ayı verilerine göre, memur alacağı maaş zammı tablosu şu şekilde:
Toplam enflasyon: %11,21
5 aylık enflasyon farkı: %5,91
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %17,57

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR ZAMMI

5 Ocak tarihinde açıklanacak aralık enflasyonunun yüzde 1,08 gelmesi halinde yeni oluşan tablo şu şekilde:

Toplam 6 aylık enflasyon: %12,40
Enflasyon farkı: %7,05
Toplu sözleşme zammı: %11
Toplam kümülatif zam: %18,84

Bugün itibariyle en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL. Yüzde 18,84'lük zammın ortaya çıkması halinde 1000 TL'lik seyyanen zamla en düşük memur maaşı 61 bin 17 TL'ye yükselecek. Yüzde 31'lik enflasyon gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. Toplam zam oranı 18,79 şeklinde hesaplanacak. En düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Yüzde 18.79'lik zam gerçekleşirse 22 bin 672 TL'den 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye
Yüzde 18.84'lük zam gelirse 27 bin 943 TL'ye
Yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 27.705 TL'ye çıkacak.

