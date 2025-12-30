Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Türkiye'nin en pahalı kahvehanesi: Kirası 126 bin liraya çıktı!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyü kahvehanesinin kullanımı için 10 bin liradan açılan ve inatlaşma sonucu 126 bin liraya kadar yükselen ihale iptal edildi.

Haber Giriş : 30 Aralık 2025 16:42, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 16:43
Bayramiç köyü muhtarı Aziz Göç, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır bir köy sakini tarafından işletilen kahvehanenin yeni kiracısının belirlenmesi için ihale düzenlediklerini anlattı.

Mevcut kirası 4 bin lira olan kahvehane için muhtarlıkta düzenledikleri açık artırma usulü ihaleye 4 kişinin katıldığını belirten Göç, bu kişilerden 1000'er lira teminat aldıklarını söyledi.

Göç, ihaleyi 10 bin liradan başlattıklarını dile getirerek, çekişmeli geçen açık artırmada 70 bin liradan sonra bir kişinin, 100 bin liradan sonra da bir kişinin daha ihaleden çekildiğini kaydetti.

İhalenin iki kişi arasında bir süre devam ettiğini, aylık kira bedelinin 126 bin lirayla son kişide kaldığını bildiren Göç, "İhalede kalan son kişi kirayı yüksek bulması nedeniyle çekildi. Hukuki olarak yapılması gereken ne ise o süreci başlatacağız, ardından yeniden ihale yapacağız. Bu kez ihaleye katılacaklardan 10 veya 20 bin lira teminat isteyeceğiz. 126 bin lira, köy kahvesi için yüksek bir kira bedeli." dedi.

Göç, Bayramiç köyünde 600 kişinin yaşadığını belirterek, "Kahveye 30 veya 40 insan devamlı gidip geliyor. Kahveyi işleten günde 300-400 çay satar. Bir de onun giderleri var. Bu yaşanan bizim adımıza bir artı değil eksi. Bizim de hatamız var. Herkes kira bedelinin 15-20 bin lirayı geçmemesi gerektiği düşüncesinde." diye konuştu.

