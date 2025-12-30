'DAEŞ'le yeterli mücadele edilmiyor' iddiasına DMM'den açıklama

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ana sayfaHaberler Terör

'DAEŞ'le yeterli mücadele edilmiyor' iddiasına DMM'den açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüne göz yumduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelede dünyanın en kararlı ülkelerinden biri olduğu belirtilerek, bu tür asılsız haberlerin toplumu korku ve paniğe sevk etmeyi ve devlet kurumlarını yıpratmayı amaçladığı vurgulandı. DMM, vatandaşları bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 15:40, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 15:42
Yazdır
'DAEŞ'le yeterli mücadele edilmiyor' iddiasına DMM'den açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Ülkemizde DEAŞ'lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar, gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde DEAŞ'lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar, gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede; yurt içinde, sınır ötesinde ve uluslararası alanda en etkili ve kararlı mücadeleyi yürüten ülkelerin başında gelmektedir. Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülen operasyonlarla çok sayıda DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün propaganda faaliyetleri ile mali ve lojistik yapılanmalarına yönelik çalışmalar da ilgili birimlerimizce etkin ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir. Ülkemiz, ulusal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleri ve illegal yapılarla mücadelesini hiçbir ayrım gözetmeksizin, kararlılıkla ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi, toplumda güvensizlik ortamı oluşturmayı ve devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber