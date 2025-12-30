Galatasaray'dan ünlü isimlerin de olduğu 18 hesaba suç duyurusu
Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya üzerinden kulübün adını yasa dışı yapılarla ilişkilendirmeye çalışan bir "çete" yapısının tespit edildiğini açıklayarak aralarında Ümit Özat, Fatih Portakal ve Gökhan Özoğuz gibi isimlerin de bulunduğu 18 kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. TCK'nın ağır maddeleri üzerinden yürütülen süreçte kulüp, "Galatasaray ve şike kelimelerini yan yana getiren müfterilerle sonuna kadar hesaplaşılacaktır" mesajını verdi.
Galatasaray, aralarında eski futbolcu, gazeteci ve sanatçıların da bulunduğu 18 sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
"İFTİRA KAMPANYASI"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü'nün adını yasa dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir.
Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuku, adaleti ve kurumsal itibarı en temel değerleri arasında görmüştür. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır.
Bu kapsamda aşağıda sıralanan;
Ahmet Ercanlar
Ahmet Konanç
Turgay Demir
Seher Sultan
Serkan Gazioğlu
Ümit Özat
Rıdvan Aksu
Lube Ayar
Sarp Akkaya
Serkan Pilavoğlu
Ömerhan Karamahmutoğlu
Gökhan Özoğuz
Murat Şeker
Barış Tümok
Fatih Portakal
12 Numara
Fenerist
FenerSol1907
X kullanıcıları hakkında TCK md. 288 (Adli Yargılamayı Etkileme), md. 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama), md.217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma), md.220 (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak) kapsamında suç duyurularında bulunulmuştur.
Elde edilecek yeni tespitler doğrultusunda suç duyuruları önümüzdeki günlerde de kararlılıkla takip edilecektir. Galatasaray ve şike kelimelerini yan yana getirerek Kulübümüzü itibarsızlaştırmaya çalışan müfterilerle, hukuk kuralları çerçevesinde sonuna kadar hesaplaşılacaktır.
Kulübümüzü hedef alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize paylaşımlar ve asılsız iddiaların sahipleriyle teker teker mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı karalama amacı taşıyan bu girişimlerin tamamı, kişi, ünvan veya görünürlük ayrımı gözetilmeksizin hukuk önünde tek tek karşılık bulacaktır.
Galatasaray Spor Kulübü iftira ve tehditle, organize karalama kampanyalarıyla yol almaya çalışan hiçbir yapıya bundan önce geçit vermemiş bundan sonra da vermeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."