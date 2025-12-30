Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
'2025'te kütüphaneler rekor kırdı, erişim genişledi'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında kütüphaneler başta olmak üzere kültür ve yayıncılık alanında önemli rekorlara imza atıldığını açıkladı. Üye sayısı 7,6 milyona ulaşırken, kitap sayısı 26,4 milyonu geçti.

30 Aralık 2025 15:48
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı boyunca kültür, sanat ve turizm alanında yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bakan Ersoy, kütüphanelerin fiziki kapasitesinden dijital erişime, uluslararası yayıncılıktan ücretsiz internet altyapısına kadar pek çok alanda dikkat çekici büyüme sağlandığını vurguladı.

Kütüphanelerde Üye ve Kullanıcı Sayısı Rekor Seviyede

Bakan Ersoy'un paylaştığı verilere göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kütüphanelerin üye sayısı 2025 itibarıyla 7,6 milyona ulaştı. Yıl sonu hedefinin ise 8 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısının da yıl sonunda 39 milyonu aşacağı öngörülüyor.

Kapalı Alan 800 Bin Metrekareye Ulaştı

Yeni açılan kütüphanelerle birlikte kapalı kullanım alanının 800 bin metrekareye yükseldiğini belirten Ersoy, Türkiye genelinde 1.300'ü aşkın halk kütüphanesinde toplam kitap sayısının 26,4 milyona çıktığını ifade etti.

Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Bu çalışmalar kapsamında Merzifon İlçe Halk Kütüphanesinin açılışının yapıldığını duyuran Bakan Ersoy, bilgiye erişimin Anadolu'nun her köşesinde güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Dijital İçerik 100 Milyonu Aştı

Açıklamada Milli Kütüphane'ye de ayrı bir parantez açıldı. Dijital kitap, süreli yayın ve veri tabanı sayısının 100 milyonu aştığını belirten Ersoy, kütüphanelerde yaklaşık 3 bin noktada 10 Gbps hızında ücretsiz internet hizmeti sunulduğunu kaydetti.

TEDA ile Türk Edebiyatı 99 Ülkede

Bakan Ersoy, TEDA Programı kapsamında bugüne kadar 4.599 eserin yurt dışında yayımlanmasına destek verildiğini açıkladı. Programın 20. yılında Türk edebiyatının 99 ülkede, 64 dilde dünya okurlarıyla buluştuğunu belirtti.

"Türkiye Yüzyılı'nı Birlikte İnşa Ediyoruz"

Paylaşımının sonunda Ersoy, "Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

