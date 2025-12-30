SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Ekonomi

Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan AJet de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 42 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
30 Aralık 2025
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

AJet olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 seferini karşılıklı olarak iptal etti

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir." ifadelerini kullandı.

