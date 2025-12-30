21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz

Bankalar, kredi kartı para puanlarını yıl sonunda bilgilendirme yapmadan silebiliyor. Tüketiciler bu durumda hakem heyetine başvurarak zararını talep edebilir.

30 Aralık 2025
Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların müşterilerine çeşitli harcamalar karşılığında tanımladığı para puanların yıl sonunda haber verilmeden silinemeyeceğini vurguladı. Yılmaz, tüketicilerin bu tür durumlarda tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini belirtti. Bankalar, yıl sonunda bilanço ve muhasebe hesaplarını gerekçe göstererek para puanları sıfırlayabiliyor. Ancak, tüketicinin bu konuda bilgilendirilmesi zorunlu tutuluyor. Bilgilendirme yapılmadığı takdirde, tüketiciler haklarını arayabiliyor.

Banka Para Puanlarının Kullanımı ve Silinmesi

Bankalar, müşterilerine kredi kartı harcamaları karşılığında çeşitli kampanyalar kapsamında para puanlar tanımlamaktadır. Yıl sonuna yaklaşıldığında, birçok tüketici biriken para puanlarının silinip silinmediğini öğrenmek için ilgili derneklere başvurmaktadır. Üye iş yerlerinde yapılan alışverişler sonucunda kazanılan bu puanlar, çoğunlukla yıl sonunda sıfırlanmaktadır.

Yüksek Limitli Kartlarda Para Puanların Durumu

Bazı yüksek limitli ve yüksek yıllık ücretli özel kartlarda ise para puanlar yeni yıla devredilebilmektedir. Ancak, genel olarak kullanılan kredi kartlarında toplanan para puanlar yıl sonunda bankalar tarafından sıfırlanmaktadır.

Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Hakları

Sıtkı Yılmaz, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre tüketicinin bilgilendirilmesinin esas olduğunu belirtti. Bankaların, para puanların yıl sonunda sıfırlanacağına dair mutlaka bir mesajla tüketiciyi bilgilendirmesi gerekmektedir. Bilgilendirme yapılmadığı durumlarda ise tüketiciler, uğradıkları zarar için hakem heyetlerine başvurarak tazmin talebinde bulunabilirler.

  • Para puanların silinmesi öncesinde tüketiciye bildirim yapılmalıdır.
  • Bildirim yapılmazsa tüketici hakem heyetine başvuru hakkı doğar.
  • Yüksek limitli bazı kartlarda puanlar yeni yıla devredilebilir.

İtiraz Yolu ve Başvuru Süreci

Tüketiciler, bilgilendirme yapılmadan gerçekleştirilen para puan silme işlemlerine karşı tüketici hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilirler. Bu süreçte, bankaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenmektedir.


