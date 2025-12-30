İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
NSosyal yenilenen yüzü ve özellikleriyle yayında

Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal, kapsamlı bir teknolojik dönüşüm geçirdi. Kullanıcı sayısını 1,7 milyonun üzerine çıkaran platform, TEKNOFEST girişimcilerinin sıfırdan kodladığı milli yazılımı, yeni yüzü ve hikaye modu gibi yeniliklerle güçlü bir deneyim sunuyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 14:42, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 14:54
NSosyal yenilenen yüzü ve özellikleriyle yayında

Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal, platformun tüm mimarisini ve kullanıcı deneyimini yeniden yapılandırdı.

Yapılan son güncellemeyle birlikte kullanıcılara "hikaye" modu gibi popüler özellikler sunuldu. Önceki sürümlerde yer alan ve kullanıcılar tarafından çok beğenilen medya modu gibi uygulamalar da güncellemeyle tamamen yenilendi.

Sıfırdan kodlanan milli yazılım

NSosyal, kuruluş aşamasında kullanılan eski açık kaynaklı yazılım altyapısını tamamen geride bırakarak teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirdi. Platformun tüm katmanları, TEKNOFEST girişimcileri tarafından uçtan uca sıfırdan kodlanan özgün ve milli yazılımla inşa edildi.

Her alanda tam bağımsızlık hedefiyle yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu sosyal medya mecrasına taşıyan NSosyal, Türkiye'nin dijital dünyadaki milli ve özgün duruşunu bir üst seviyeye çıkardı.

Platformun gerçekleştirdiği bu köklü değişim, teknik bir güncellemenin ötesinde stratejik bir değer taşıyor.

Siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı

NSosyal, dijital egemenlik vizyonu doğrultusunda tüm kullanıcı verilerini Türkiye sınırları içerisindeki sunucularda muhafaza ediyor. Milli yazılım altyapısının kullanılmasıyla birlikte, verilerin yurt dışına çıkışı engellenirken siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı.

Platform yeni mimariyle beraber modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir sistem altyapısına kavuştu.

TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen NSosyal, küresel platformların kullanıcıları uygulama içerisinde saatlerce tutmaya yönelik manipülatif yöntemlerini de kullanmıyor.

Platform, kullanıcı alışkanlıklarını birer ticari veriye dönüştürmediği gibi insani iletişimi merkeze alan, 'yüz yüze' samimiyetinde temiz ve güvenli bir iletişim sahası sağlıyor.

Manipülasyonsuz güvenli akış

Yeni nesil sosyal medya NSosyal'de, kullanıcıyı manipüle etmeyen şeffaf akış algoritmaları yer alıyor. Kişisel verilerin gizliliğine odaklanan ve mahremiyete saygılı altyapısıyla öne çıkan platform, reklam odaklı profilleme yerine gerçek etkileşimi önceliyor. Ayrıca her aşamada denetlenebilir ve şeffaf veri politikası platforma yön veriyor.

NSosyal'in teknolojik altyapısında yer alan yapay zeka, işlevsel bir mühendislik çözümü olarak kullanılıyor. Etik yapay zeka modeli ile platformdaki moderasyon süreçleri hızlanırken, spam, bot hesaplar ve manipülasyon girişimleri en aza indiriliyor.

Kullanıcı güvenliğini merkeze alan sistem, mobil ve web platformlarında performans odaklı bir çalışma prensibini de gözetiyor.

1.7 milyon kullanıcıyı aştı

Yazılımı ve yeni yüzü ile kullanıcılarının karşısına çıkan NSosyal, yerli teknoloji üretme kapasitesiyle birlikte kısa sürede 1,7 milyon kullanıcıyı aştı. NSosyal bünyesinde yer alan ve "ahlaklı yapay zeka" olarak bilinen T3AI botu da kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.

